Макрон може відвідати Київ наприкінці червня: з чим це пов'язано

"Ми чекаємо, поки комісія дасть свій висновок. Рішення може полягати в тому, щоб надати Україні статус кандидата. За цими параметрами ми будемо визначати час візит", - повідомило джерело CNN.

У Макрона наголосили, що він хоче відвідати Україну найбільш корисним для країни способом.

З початку російського вторгнення, Макрон ще не відвідував Київ.

Нещодавно українські лідери розкритикували Макрона за висловлювання, в яких він сказав, що "ми не повинні принижувати Росію", щоб продовжити дипломатію.