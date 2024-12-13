Макрон порушить питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС, - ЗМІ

Миротворча місія в Україні

Зауважимо, що останніми тижнями країни Європи, а також США, обговорюють ідею відправки миротворців в Україну як гарантії безпеки.

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі РБК-Україна зазначив, що Росія може не погодитися на такий формат, якщо у миротворчі війська будуть входити солдати європейських країн.

При цьому, Трамп неодноразово заявляв, що європейським країнам потрібно взяти на себе провідну роль та відправити миротворців в країну.

Однак сам Трамп не планує залучати американських військових до цього процесу.

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