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Макрон порушить питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС, - ЗМІ

Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французький президент Еммануель Макрон просуватиме питання розміщення миротворчої місії в Україні. Він винесе його на обговорення на саміті лідерів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Нині багато високопосадовців публічно кажуть, що ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Водночас, анонімний співрозмовник Радіо Свобода заявив, що ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців.

Ще двоє дипломатів, з якими спілкувалось видання, також зауважили, що ця тема підіймається з метою підготовки до розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. Однак, за їх словами, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

 

Миротворча місія в Україні

Зауважимо, що останніми тижнями країни Європи, а також США, обговорюють ідею відправки миротворців в Україну як гарантії безпеки.

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі РБК-Україна зазначив, що Росія може не погодитися на такий формат, якщо у миротворчі війська будуть входити солдати європейських країн.

При цьому, Трамп неодноразово заявляв, що європейським країнам потрібно взяти на себе провідну роль та відправити миротворців в країну.

Однак сам Трамп не планує залучати американських військових до цього процесу.

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