Макрон поручил провести серию расследований о слежке через Pegasus

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился провести серию расследований по делу о прослушке телефонов французских политиков с помощью шпионской программы Pegasus. Марокко отрицает свою причастность к слежке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
По данным издания, об этом распоряжении французского президента в эфире одного из местных телеканалов сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.
Ранее газета Le Monde сообщила, что один из номеров телефона Макрона находился в списке марокканской разведки для организации слежки с помощью Pegasus. Кроме того, в нем присутствовали номера бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и 14 министров.
"Если эти факты подтвердятся, то это было бы весьма серьезно. Необходимо установить подлинную картину в связи с этим разоблачением", - заявили в пресс-службе Елисейского дворца.
Власти Марокко отрицают причастность своих спецслужб к прослушке телефонов политиков и журналистов через шпионскую программу Pegasus.
Напомним, по данным издания Le Monde, в базе с телефонными номерами, на которые была установлена израильская шпионская программа Pegasus, предназначенная для отслеживания террористов, обнаружили более 50 тысяч номеров. В списке оказались данные трех президентов, в том числе, Эммануэля Макрона, 10 премьер-министров и короля Марокко Мухаммеда VI.