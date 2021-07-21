Макрон поручил провести серию расследований о слежке через Pegasus

По данным издания, об этом распоряжении французского президента в эфире одного из местных телеканалов сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Ранее газета Le Monde сообщила, что один из номеров телефона Макрона находился в списке марокканской разведки для организации слежки с помощью Pegasus. Кроме того, в нем присутствовали номера бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и 14 министров.

"Если эти факты подтвердятся, то это было бы весьма серьезно. Необходимо установить подлинную картину в связи с этим разоблачением", - заявили в пресс-службе Елисейского дворца.

Власти Марокко отрицают причастность своих спецслужб к прослушке телефонов политиков и журналистов через шпионскую программу Pegasus.