RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Макрон доручив провести серію розслідувань про стеження через Pegasus

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився провести серію розслідувань у справі про прослуховування телефонів французьких політиків за допомогою шпигунської програми Pegasus. Марокко заперечує свою причетність до стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними видання, про це розпорядження французького президента в ефірі одного з місцевих телеканалів повідомив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.

Раніше газета Le Monde повідомила, що один з номерів телефону Макрона знаходився в списку марокканської розвідки для організації стеження за допомогою Pegasus. Крім того, в ньому були присутні номери колишнього прем'єр-міністра Едуара Філіпа і 14 Міністрів.

"Якщо ці факти підтвердяться, то це було б дуже серйозно. Необхідно встановити справжню картину у зв'язку з цим викриттям", - заявили в пресслужбі Єлисейського палацу.

Влада Марокко заперечує причетність своїх спецслужб до прослуховування телефонів політиків і журналістів через шпигунську програму Pegasus.

Нагадаємо, за даними видання Le Monde, в базі з телефонними номерами, на які була встановлена ізраїльська шпигунська програма Pegasus, призначена для відстеження терористів, виявили понад 50 тисяч номерів. У списку опинилися дані трьох президентів, у тому числі Еммануеля Макрона, 10 прем'єр-міністрів і короля Марокко Мухаммеда VI.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяІзраїльпрослушка