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Макрон попрощался с Меркель перед отставкой: "Сохранила единство Европы"

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Франция, Четверг 04 ноября 2021 04:49
Макрон попрощался с Меркель перед отставкой: "Сохранила единство Европы" Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франции Эммануэль Макрон трогательно попрощался с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая уходит в отставку. По его совам, Меркель сделала все возможное для того, чтоб Европа сохраняла единство долгие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Макрон поблагодарил Меркель за терпение и уроки, а также вручил ей высшую награду Франции - Большой крест Почетного легиона.

"С тех пор, как вы стали канцлером, Франция научилась узнавать вас и любить вас", - сказал Макрон.

Он отметил, что Меркель работала с четырьмя президентами Франции и помогала им во всем: противостоять финансовому кризису, терроризму, иммиграционному кризису, бороться с пандемией коронавируса.

"Вы работали, чтобы сохранить единство Европы во время всех этих потрясений. Я надеюсь, что урок, который вы нам оставили, - твердо противостоять сильным встречным ветрам и следить за тем, чтобы все оставались едиными, и что все не разваливалось, что это останется с нами", - сказал Макрон.

Макрон и его жена Бриджит устроили Меркель и ее мужу Иоахиму Зауэру экскурсию по Хосписам Бона 15 века, где сейчас проходит ежегодный благотворительный аукцион бургундских вин. Оба лидера не сделали никаких политических заявлений. Скорее это была просто прощальная встреча.

Напомним, что Ангела Меркель будет исполнять полномочия канцлера Германии, пока не назначат нового. Однако срок выполнения полномочий официально уже подошел к концу.

Ранее сообщалось, что Меркель сделала признание об агрессии России. Она говорит, что не ожидала от Путина аннексии Крыма и военных действий на Донбассе.

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