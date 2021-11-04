Макрон попрощался с Меркель перед отставкой: "Сохранила единство Европы"

Президент Франции Эммануэль Макрон трогательно попрощался с канцлером Германии Ангелой Меркель , которая уходит в отставку. По его совам, Меркель сделала все возможное для того, чтоб Европа сохраняла единство долгие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Макрон поблагодарил Меркель за терпение и уроки, а также вручил ей высшую награду Франции - Большой крест Почетного легиона.

"С тех пор, как вы стали канцлером, Франция научилась узнавать вас и любить вас", - сказал Макрон.

Он отметил, что Меркель работала с четырьмя президентами Франции и помогала им во всем: противостоять финансовому кризису, терроризму, иммиграционному кризису, бороться с пандемией коронавируса.

"Вы работали, чтобы сохранить единство Европы во время всех этих потрясений. Я надеюсь, что урок, который вы нам оставили, - твердо противостоять сильным встречным ветрам и следить за тем, чтобы все оставались едиными, и что все не разваливалось, что это останется с нами", - сказал Макрон.