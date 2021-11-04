Макрон попрощався з Меркель перед відставкою: "Зберегла єдність Європи"

Президент Франції Еммануель Макрон зворушливо попрощався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель , яка йде у відставку. За його совами, Меркель зробила все можливе для того, щоб Європа зберігала єдність довгі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Макрон подякував Меркель за терпіння та уроки, а також вручив їй найвищу нагороду Франції - Великий хрест Почесного легіону.

"Відтоді, як ви стали канцлером, Франція навчилася впізнавати вас і любити вас", - сказав Макрон.

Він зазначив, що Меркель працювала з чотирма президентами Франції й допомагала їм у всьому: протистояти фінансовій кризі, тероризму, імміграційній кризі, боротися з пандемією коронавірусу.

"Ви працювали, щоб зберегти єдність Європи під час всіх цих потрясінь. Я сподіваюся, що урок, який ви нам залишили, - твердо протистояти сильним зустрічним вітрам і стежити за тим, щоб всі залишалися єдиними, і що все не розвалювалося, що це залишиться з нами", - сказав Макрон.