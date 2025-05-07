Макрон пообіцяв сирійському лідеру поступове скасування санкцій ЄС

Зміна режиму в Сирії

Нагадаємо, у грудні в Сирії бойовики ісламського руху "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили ключові міста країни та столицю Дамаск, а диктатор Башар Асада з родиною втік до Росії.

У січні Ахмед аль-Шараа був призначений тимчасовим президентом і пообіцяв сформувати інклюзивний перехідний уряд, що розбудує зруйновані державні інститути Сирії та керуватиме країною до виборів.

Вплив Ірану та Росії в Сирії суттєво послабився після того, як війська під проводом Ахмеда аль-Шараа усунули багаторічного диктатора Башара Асада у грудні. Попри статус тимчасового президента, Шараа активно звертається до Заходу. В Європі це розглядають як шанс стабілізувати регіон, томі підгримують нову владу.

Американські санкції

Проте адміністрація Трампа досі утримує санкції проти Сирії, введені за Асада, і не поспішає визнавати нову владу.

"Ми дуже обережно підходимо до ситуації в Сирії. Доки Шараа не доведе, що очистив уряд від іноземних ісламістських бойовиків і залишків “Аль-Каїди”, та не зуміє об'єднати релігійні меншини", - заявили в адміністрації Трампа.

Американська делегація нещодавно вручила міністру закордонних справ Сирії перелік із восьми "кроків довіри" для часткового зняття санкцій.

Окрім того, президент Дональд Трамп обмірковує скорочення "до мінімуму" американських військ у Сирії, що непокоїть союзників США у Європі.

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