Макрон пообещал сирийскому лидеру постепенную отмену санкций ЕС

Смена режима в Сирии

Напомним, в декабре в Сирии боевики исламского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск, а диктатор Башар Асада с семьей бежал в Россию.

В январе Ахмед аль-Шараа был назначен временным президентом и пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое построит разрушенные государственные институты Сирии и будет руководить страной до выборов.

Влияние Ирана и России в Сирии существенно ослабло после того, как войска под руководством Ахмеда аль-Шараа устранили многолетнего диктатора Башара Асада в декабре. Несмотря на статус временного президента, Шараа активно обращается к Западу. В Европе это рассматривают как шанс стабилизировать регион, поэтому поддерживают новую власть.

Американские санкции

Однако администрация Трампа до сих пор удерживает санкции против Сирии, введенные при Асаде, и не спешит признавать новую власть.

"Мы очень осторожно подходим к ситуации в Сирии. Пока Шараа не докажет, что очистил правительство от иностранных исламистских боевиков и остатков "Аль-Каиды", и не сумеет объединить религиозные меньшинства", - заявили в администрации Трампа.

Американская делегация недавно вручила министру иностранных дел Сирии перечень из восьми "шагов доверия" для частичного снятия санкций.

Кроме того, президент Дональд Трамп обдумывает сокращение "до минимума" американских войск в Сирии, что беспокоит союзников США в Европе.

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