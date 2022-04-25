Зеленский совершил неофициальный звонок Макрону
Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский неофициально позвонил французскому коллеге Эммануэлю Макрону после его победы в президентских выборах. Подробности разговора неизвестны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
Как отметил Никифоров, звонок имел неформальный статус. Лидер Украины поздравил Макрона с успешным завершением кампании.
Другие же подробности разговора лидеров стран пока неизвестны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 25 апреля, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов.
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