Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну, - джерело

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 липня, ввечері провели розмову.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Деталі розмови двох лідерів поки невідомі.

За словами співрозмовника видання, Макрон зателефонував Зеленському після того, як поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Розмова Макрона і Путіна

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову вперше за майже три роки.

Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України. Путін вкотре просував фантазії про те, що політика Заходу стала причиною конфлікту і через західні країни нібито триває війна.

При цьому французький лідер закликав главу Кремля до термінового припинення вогню з Україною, щоб почати переговори про тривалий і стійкий мир.

Також Путін і Макрон обговорювали війну Ізраїлю з Іраном. Вони погодилися, що конфлікт необхідно вирішити дипломатичним шляхом.

Як зазначили в Єлисейському палаці, президент Франції та російський диктатор домовилися продовжити контакти.

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