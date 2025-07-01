Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну, - джерело
Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 липня, ввечері провели розмову.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, Макрон зателефонував Зеленському після того, як поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.
Деталі розмови двох лідерів поки невідомі.
Розмова Макрона і Путіна
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову вперше за майже три роки.
Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України. Путін вкотре просував фантазії про те, що політика Заходу стала причиною конфлікту і через західні країни нібито триває війна.
При цьому французький лідер закликав главу Кремля до термінового припинення вогню з Україною, щоб почати переговори про тривалий і стійкий мир.
Також Путін і Макрон обговорювали війну Ізраїлю з Іраном. Вони погодилися, що конфлікт необхідно вирішити дипломатичним шляхом.
Як зазначили в Єлисейському палаці, президент Франції та російський диктатор домовилися продовжити контакти.
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