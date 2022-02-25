Макрон поговорил с Путиным по просьбе Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Главной темой беседы стало вторжение России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Макрона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Макрон отметил, что вечером 24 февраля у него состоялся телефонный разговор с Путиным. По словам французского лидера, беседа была "откровенной, прямой и быстрой".
Французский президент пояснил, что созвонился с Путиным по просьбе Владимира Зеленского, который хотел обсудить вторжение российскую агрессию с хозяином Кремля.
"Это не дало никакого эффекта, поскольку президент России выбрал войну", - резюмировал Макрон.
Напомним, накануне лидеры стран "Большой семерки" после виртуальной встречи осудили Путина за нападение на Украину.
Отметим, США ввели санкции против окружения Путина и российских банков.