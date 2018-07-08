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Макрон поедет на ЧМ в РФ, несмотря на бойкот Британии

НовостиОбщество    08.07.2018 - 17:00
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель также намерен присутствовать в Санкт-Петербурге

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу с участием французской сборной. Об этом пишет AFP.

В полуфинале сборная Франции сыграет с бельгийцами. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель также намерен присутствовать в Санкт-Петербурге во вторник.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент может огласить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира 2018 в Российской Федерации в новой резолюции о правах человека в этой стране.

Добавим, ранее к бойкоту ЧМ-2018 присоединились Польша, Канада, Австралия, Исландия и Великобритания. Конечно, бойкотировать чемпионат призвала также Украина.

Отметим, что у канцлера Германии Ангелы Меркель нет принципиальных причин отказываться от поездки в Российской Федерации во время ЧМ-2018 по футболу.

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Теги публикации: ЧМ-2018, бойкот, Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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