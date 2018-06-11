Европарламент может объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

Соответствующую резолюцию примут 14 июня

Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в Российской Федерации в новой резолюции о правах человека в этой стране. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, скорее всего, выступит с призывом дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в резолюции по состоянию прав человека в России, которую должны принять 14 июня", - отметил Йозвяк.

The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент 14 июня 2018 года примет резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и состоянию прав человека в Российской Федерации.

Отметим, сегодня стало известно, что у канцлера Германии Ангелы Меркель нет принципиальных причин отказываться от поездки в Российскую Федерацию во время ЧМ-2018 по футболу.