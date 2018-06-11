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Европарламент может объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

НовостиПолитика    11.06.2018 - 10:16
Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Соответствующую резолюцию примут 14 июня

Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира-2018 в Российской Федерации в новой резолюции о правах человека  в этой стране. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский парламент, скорее всего, выступит с призывом дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в резолюции по состоянию прав человека в России, которую должны принять 14 июня", - отметил Йозвяк.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент 14 июня 2018 года примет резолюцию по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и состоянию прав человека в Российской Федерации.

Отметим, сегодня стало известно, что у канцлера Германии Ангелы Меркель нет принципиальных причин отказываться от поездки в Российскую Федерацию во время ЧМ-2018 по футболу.

Меркель заявила об отсутствии принципиальных причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию
Теги публикации: Российская Федерация, ЧМ-2018, Европарламент, бойкот  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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