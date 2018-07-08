Макрон поїде на ЧС в РФ, попри бойкот Британії

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель також має намір бути присутнім у Санкт-Петербурзі

Президент Франції Еммануель Макрон прибуде в Росію і буде присутній 10 липня на півфінальному матчі Чемпіонату світу з футболу за участю французької збірної. Про це пише AFP.

У півфіналі збірна Франції зіграє з бельгійцями. Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель також має намір бути присутнім у Санкт-Петербурзі у вівторок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський парламент може оголосити дипломатичний бойкот футбольному Чемпіонату світу 2018 в Російській Федерації у новій резолюції про права людини в цій країні.

Додамо, раніше до бойкоту ЧС-2018 приєднались Польща, Канада, Австралія, Ісландія і Велика Британія. Звісно, бойкотувати чемпіонат закликала також Україна.

Зазначимо, що у канцлера Німеччини Ангели Меркель немає принципових причин відмовлятися від поїздки до Російської Федерації під час ЧС-2018 з футболу.

