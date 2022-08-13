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Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Париж, Суббота 13 августа 2022 22:27
Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что Макрон подписал протоколы о ратификации, которые одобрил французский парламент 2 августа.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Напомним, на этой неделе протоколы по Швеции и Финляндии также подписал президент США Джо Байден.

Отметим, для завершения процесса необходима ратификация протоколов всеми 30 странами-участницами НАТО. Однако турецкая сторона допускает, что может его замедлить, если скандинавские страны не выполнят взятые обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия.

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НАТО Швеция Финляндия Эммануэль Макрон
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