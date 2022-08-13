ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Новость на русском →
Париж, Субота 13 серпня 2022 22:27
Макрон підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент Франції Еммануель Макрон підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що Макрон підписав протоколи про ратифікацію, які схвалив французький парламент 2 серпня.

"Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їх безпеку перед лицем поточної загрози в їх безпосередньому сусідстві і внесе значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, в колективну позицію і нашу європейську безпеку", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Нагадаємо, цього тижня протоколи щодо Швеції та Фінляндії також підписав президент США Джо Байден.

Зазначимо, для завершення процесу необхідна ратифікація протоколів усіма 30 країнами-учасницями НАТО. Однак турецька сторона допускає, що може його уповільнити, якщо скандинавські країни не виконають взяті зобов'язання по боротьбі з тероризмом і експорту зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Финляндия Еммануель Макрон
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей