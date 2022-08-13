Макрон підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

"Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції, двох європейських партнерів, зміцнить їх безпеку перед лицем поточної загрози в їх безпосередньому сусідстві і внесе значний внесок, враховуючи можливості цих двох партнерів, в колективну позицію і нашу європейську безпеку", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Повідомляється, що Макрон підписав протоколи про ратифікацію, які схвалив французький парламент 2 серпня.

Нагадаємо, цього тижня протоколи щодо Швеції та Фінляндії також підписав президент США Джо Байден.

Зазначимо, для завершення процесу необхідна ратифікація протоколів усіма 30 країнами-учасницями НАТО. Однак турецька сторона допускає, що може його уповільнити, якщо скандинавські країни не виконають взяті зобов'язання по боротьбі з тероризмом і експорту зброї.

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