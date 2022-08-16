Макрон поддерживает отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским условия такой миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул свою обеспокоенность угрозой, которую представляют присутствие и действия российских войск, и призвал к отводу этих сил.

Лидеры Украины и Франции также обсудили экспорт украинского продовольствия. Они поприветствовали продолжение выполнения соглашения, разрешающего экспорт по морю из порта Одесса, а также выход сегодня утром первого гуманитарного корабля, зафрахтованного ООН, который будет перевозить зерно на африканский континент, где потребности в нем особенно остро ощущаются.