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Макрон поддерживает отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 20:48
Макрон поддерживает отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским условия такой миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул свою обеспокоенность угрозой, которую представляют присутствие и действия российских войск, и призвал к отводу этих сил.

Лидеры Украины и Франции также обсудили экспорт украинского продовольствия. Они поприветствовали продолжение выполнения соглашения, разрешающего экспорт по морю из порта Одесса, а также выход сегодня утром первого гуманитарного корабля, зафрахтованного ООН, который будет перевозить зерно на африканский континент, где потребности в нем особенно остро ощущаются.

Франция также продолжает поддерживать европейские усилия в рамках "маршрутов солидарности" по экспорту украинского зерна автомобильным и речным транспортом. Это позволило экспортировать 2,8 млн тонн продовольствия в июле, и темпы продолжают увеличиваться.

Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если с этим согласятся украинская и российская стороны.

При этом Россия угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через столицу.

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Эммануэль Макрон Запорожская АЭС Владимир Зеленский
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