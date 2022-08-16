Макрон підтримує відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Президент Франції Еммануель Макрон підтримав якнайшвидшу відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Він обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським умови такої місії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.
Макрон підкреслив свою стурбованість загрозою, яку представляють присутність і дії російських військ, і закликав до відведення цих сил.
Лідери України та Франції також обговорили експорт українського продовольства. Вони привітали продовження виконання угоди, що дозволяє експорт по морю з порту Одеса, а також вихід сьогодні вранці першого гуманітарного корабля, зафрахтованого ООН, який буде перевозити зерно на африканський континент, де потреби в ньому особливо гостро відчуваються.
Франція також продовжує підтримувати європейські зусилля в рамках "маршрутів солідарності" з експорту українського зерна автомобільним і річковим транспортом. Це дозволило експортувати 2,8 млн тонн продовольства в липні, і темпи продовжують зростати.
Нагадавши, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо з цим погодяться українська та російська сторони.
При цьому Росія погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.
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