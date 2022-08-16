Макрон підтримує відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав якнайшвидшу відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Він обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським умови такої місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Макрон підкреслив свою стурбованість загрозою, яку представляють присутність і дії російських військ, і закликав до відведення цих сил.

Лідери України та Франції також обговорили експорт українського продовольства. Вони привітали продовження виконання угоди, що дозволяє експорт по морю з порту Одеса, а також вихід сьогодні вранці першого гуманітарного корабля, зафрахтованого ООН, який буде перевозити зерно на африканський континент, де потреби в ньому особливо гостро відчуваються.