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Макрон підтримує відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

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Вівторок 16 серпня 2022 20:48
Макрон підтримує відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС Фото: президент Франції Еммануель Макрон (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав якнайшвидшу відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Він обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським умови такої місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Макрон підкреслив свою стурбованість загрозою, яку представляють присутність і дії російських військ, і закликав до відведення цих сил.

Лідери України та Франції також обговорили експорт українського продовольства. Вони привітали продовження виконання угоди, що дозволяє експорт по морю з порту Одеса, а також вихід сьогодні вранці першого гуманітарного корабля, зафрахтованого ООН, який буде перевозити зерно на африканський континент, де потреби в ньому особливо гостро відчуваються.

Франція також продовжує підтримувати європейські зусилля в рамках "маршрутів солідарності" з експорту українського зерна автомобільним і річковим транспортом. Це дозволило експортувати 2,8 млн тонн продовольства в липні, і темпи продовжують зростати.

Нагадавши, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо з цим погодяться українська та російська сторони.

При цьому Росія погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.

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Еммануель Макрон Запорожская АЭС Володимир Зеленський
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