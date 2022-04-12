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Макрон поддержал идею возвращения к 7-летним президентским срокам

Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею восстановления семилетнего срока полномочий главы государства. Ранее ее выдвинула Марин Ле Пен, кандидат на президентских выборах от партии "Национальное единство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным телеканала, Макрон заявил о поддержке возврата к семилетним президентским срокам во время поездки в коммуну Мюлуз. Действующий глав государства заявил, что такой шаг будет способствовать развитию Франции.

Днем ранее Марин Ле Пен предложила вернуть семилетний срок пребывания на посту президента страны. По ее словам, это позволит восстановить престиж главы государства и освободит его от обязанности постоянно вести избирательные кампании.

Во Франции 5-летние президентские сроки ввели в 2000 году при Жаке Шираке. Поправки в Конституцию страны по этому вопросу выносили на референдум.

Напомним, 10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам, наибольшее количество голосов получил Макрон. Его оппонентом во втором туре, который пройдет 24 апреля, станет Ле Пен.

РБК-Украина раскрывало все подробности о каждом кандидате на пост президента Франции.

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