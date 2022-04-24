Макрон побеждает на выборах президента Франции, - экзитполы

Во Франции вечером, 24 апреля, завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.
Больше о результатах выборов - в материале РБК-Украина.
Данные опроса социологического института Ifop:
Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:
Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону. Как ожидалось, действующий президент может получить поддержку около 56,6% избирателей.
Исследование Ipsos прогнозировало, что Макрон наберет 57,5% голосов, опрос Opinionway и Ifop с 57% и 55,5% соответственно.
В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так:
Напомним, в ходе предвыборной кампании Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО после войны.