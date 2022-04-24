Макрон перемагає на виборах президента Франції, - екзитполи

У Франції ввечері, 24 квітня, завершився другий тур президентських виборів. За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон та проросійський політик Марін Ле Пен.
Більше про результати виборів - в матеріалі РБК-Україна.
Дані опитування соціологічного інституту Ifop:
Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:
Перед другим туром голосування відразу три соцопитувань пророкували перемогу Макрону. Як очікувалося, чинний президент може отримати підтримку близько 56,6% виборців.
Дослідження Ipsos прогнозувало, що Макрон набере 57,5% голосів, опитування Opinionway та Ifop з 57% та 55,5% відповідно.
У першому турі голосування чинний президент випередив Ле Пен на декілька відсотків. За результатами першого туру голоси розподілилися так:
Нагадаємо, в ході передвиборчої кампанії Ле Пен заявила про намір посилити співпрацю між Росією та НАТО після війни.