Макрон планує виступити із заявою увечері 8 жовтня: що може сказати

Франція, Середа 08 жовтня 2025 04:10
Макрон планує виступити із заявою увечері 8 жовтня: що може сказати Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Франції Еммануель Макрон планує виступити із заявою увечері 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Макрон має виступити, коли термін, встановлений ним екс-прем'єру Себастьєну Лекорню для переговорів з політичними силами, закінчиться.

Видання припускає, що президент хоче оголосити про розпуск Національних зборів (нижньої палати парламенту).

Le Figaro пише, що Макрон окремо прийняв для розмови спікера Сенату Жерара Ларше та голову Національних зборів Яель Брон-Піве. Відповідно до статті 12 Конституції Франції такі консультації передбачені перед розпуском нижньої палати.

При цьому інше джерело Le Figaro повідомило, що ці дискусії стосувалися пошуку "точок рівноваги".

Остаточне рішення Макрон має ухвалити після отримання звіту від Себастьєна Лекарню за підсумками переговорів із лідерами партій.

Парламентська криза у Франції

Як писало РБК-Україна, 6 жовтня Себастьєн Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Президент Франції прийняв її.

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори Франції оголосила вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру. Відповідне рішення підтримали 194 депутати з 364 - за відставку уряду проголосували усі опозиційні Еммануелю Макрону партії, від ультралівих до ультраправих.

Наступного дня, 9 вересня, президент Макрон призначив новим прем'єром країни Себастьєна Лекорню, який у попередньому уряді обіймав посаду міністра оборони. Після призначення Макрон доручив йому провести консультації з парламентськими силами і представити склад нового уряду.

Лекорню став п'ятим прем'єр-міністром за останні два роки.

Детально про те, чому попередній уряд Франції відправили у відставку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

