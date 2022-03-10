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Макрон планирует подготовить сценарий независимости Европы от российского газа

Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает разработать стратегию независимости Европы от российского газа. Считает необходимым ликвидировать эту уязвимость.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

В начале европейского саммита в Версале Макрон подчеркнул, что есть много стран, которые до сих пор зависят от поставок российского газа.

"Стратегия, которую мы должны разработать, заключается в том, чтобы знать, как быстро мы можем уменьшить, уменьшить и устранить эту уязвимость", - заявил Макрон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Соединенные Штаты Америки приняли решение отказаться от энергоносителей Российской Федерации.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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