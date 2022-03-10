Макрон планирует подготовить сценарий независимости Европы от российского газа

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

В начале европейского саммита в Версале Макрон подчеркнул, что есть много стран, которые до сих пор зависят от поставок российского газа.

"Стратегия, которую мы должны разработать, заключается в том, чтобы знать, как быстро мы можем уменьшить, уменьшить и устранить эту уязвимость", - заявил Макрон.