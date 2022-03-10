Макрон планує підготувати сценарій незалежності Європи від російського газу

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує розробити стратегію незалежності Європи від російського газу. Вважає за необхідне - ліквідувати цю вразливість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

На початку європейського саміту у Версалі Макрон наголосив, що є багато країн, які досі залежать від постачання російського газу.

"Стратегія, яку ми повинні розробити, полягає в тому, щоб знати, як швидко ми можемо зменшити, зменшити та усунути цю вразливість", - заявив Макрон.