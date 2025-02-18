Макрон після саміту в Парижі поспілкувався із Трампом і Зеленським: що обговорили

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з лідерами кількох держав Європи у Парижі провів переговори з українським та американським колегами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Макрона.
Французський лідер зазначив, що після зустрічі кількох європейських лідерів він зв'язався с Трампом, а потім із Зеленським.
"Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців", - йдеться в публікації Макрона.
Інакше додав він, є ризик, що це припинення вогню "закінчиться як Мінські угоди".
"Над цим ми працюватимемо разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ", - наголосив президент Франції.
Макрон також розповів, що сторони "переконані, що європейці повинні інвестувати краще, більше і разом у свою безпеку та оборону - як сьогодні, так і в майбутньому".
"З цією метою європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. Триватиме робота на основі пропозицій Єврокомісії як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону", - поінформував він.
Також Макрон звернув увагу, що цей порядок денний, який був визначений у 2022 році на Версальському саміті, потрібно "просто виконати".
"Рішення, дії, злагодженість, швидко. Я продовжу ці дискусії найближчими днями", - зазначив французький президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який мині перебуває у Туреччині з офіційним візитом, у ніч проти 18 лютого розповів про свою розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном після саміту європейських лідерів у Парижі. Сторони, зокрема, скоординували позиції щодо гарантій безпеки для України.
Додамо, що на зустрічі в Парижі також був генсек НАТО Марк Рютте. Після саміту у французькій столиці 17 лютого він заявив, що Європа готова "взяти на себе ініціативу" щодо надання гарантій безпеки Україні.
Також західні ЗМІ писали, що після саміту в Парижі група європейських лідерів застерегла Україну від припинення вогню без мирної угоди.
Також варто нагадати, що на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС, що відбувся у березні 2022 року, всі лідери країн Євросоюзу підтримали рішення про офіційний початок Україною процесу євроінтеграції.
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