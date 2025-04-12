Макрон підтримав визнання Палестинської держави, але є нюанс
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив позицію Франції щодо мирного процесу на Близькому Сході та наголосив на важливості визнання Палестинської держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост лідера у соцмережі Х.
Він зазначив, що позиція Франції чітка: "Так, миру. Так - безпеці Ізраїлю. Так - палестинській державі без ХАМАСу".
На його думку, це вимагає звільнення всіх заручників, тривалого припинення вогню, негайного відновлення гуманітарної допомоги і пошуку політичного рішення на засаді принципу двох держав".
"Єдиний можливий шлях вирішення конфлікту - політичний. Я підтримую законне право палестинців на державу і мир, так само як і право ізраїльтян жити в мирі та безпеці, визнане їхніми сусідами", - додав Макрон.
Президент Франції також зазначив, що майбутня конференція з вирішення проблеми двох держав, яка відбудеться в червні 2025 року, має стати переломним моментом.
"Щоб досягти успіху, ми не повинні послаблювати наші зусилля. Не піддаваймося на легкі шляхи і провокації. Не дозволяймо поширюватися дезінформації та маніпуляціям", - підсумував французький президент.
Визнання Палестини незалежною державою
Палестина є регіоном на Близькому сході. Її територія розділена на Західний берег річки Йордан і Сектор Газа, який є прибережною смугою землі.
За даними палестинської адміністрації, що має обмежені повноваження в деяких частинах Західного берега, на сьогодні більшість країн-учасниць ООН визнають державу Палестина. Більшість із них - представники Глобального Півдня.
Першою серед країн Західної Європи, у 2014 році Палестину визнала Швеція. До цього державу палестинців визнали Болгарія, Кіпр, Чехія, Угорщина, Польща та Румунія.
На сьогоднішній день незалежність палестинської держави визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН. Ізраїль виступає проти визнання Палестини окремою державою через напад ХАМАСу в жовтні 2023 року.
У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп запропонував ввести американські війська до Сектору Газа.
Він пропонує відбудувати зруйнований війною Ізраїлю з ХАМАС регіон та збудувати на його місці "Рив'єру Близького Сходу". Натомість жителів Палестини пропонує тимчасово переселити з Сектору Газа до Йорданії та Єгипту.
В ООН таку пропозицію Трампа прирівняли до етнічної чистки.
Про головні проблеми з визнанням Палестини державою та що може відбуватися далі з цим процесом, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.
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