Макрон поддержал признание Палестинского государства, но есть нюанс
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил позицию Франции касательно мирного процесса на Ближнем Востоке и подчеркнул важность признания Палестинского государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост лидера в соцсети Х.
Он отметил, что позиция Франции четкая: "Да, миру. Да - безопасности Израиля. Да - палестинскому государству без ХАМАСа".
По его мнению, это требует освобождения всех заложников, длительного прекращения огня, немедленного возобновления гуманитарной помощи и поиска политического решения на основе принципа двух государств".
"Единственный возможный путь решения конфликта - политический. Я поддерживаю законное право палестинцев на государство и мир, так же как и право израильтян жить в мире и безопасности, признанное их соседями", - добавил Макрон.
Президент Франции также отметил, что предстоящая конференция по решению проблемы двух государств, которая состоится в июне 2025 года, должна стать переломным моментом.
"Чтобы достичь успеха, мы не должны ослаблять наши усилия. Не поддавайтесь на легкие пути и провокации. Не позволяем распространяться дезинформации и манипуляциям", - подытожил французский президент.
Признание Палестины независимым государством
Палестина - это регион на Ближнем Востоке. Ее территория разделена на Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, который является прибрежной полосой земли.
По данным палестинской администрации, имеющей ограниченные полномочия в некоторых частях Западного берега, на сегодня большинство стран-участниц ООН признают государство Палестина. Большинство из них - представители Глобального Юга.
Первой среди стран Западной Европы, в 2014 году Палестину признала Швеция. До этого государство палестинцев признали Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Польша и Румыния.
На сегодняшний день независимость палестинского государства признали более 140 из 193 стран-членов ООН. Израиль выступает против признания Палестины отдельным государством из-за нападения ХАМАСа в октябре 2023 года.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп предложил ввести американские войска в Сектор Газа.
Он предлагает восстановить разрушенный войной Израиля с ХАМАС регион и построить на его месте "Ривьеру Ближнего Востока". При этом жителей Палестины предлагает временно переселить из Сектора Газа в Иорданию и Египет.
В ООН такое предложение Трампа приравняли к этнической чистке.
О главных проблемах с признанием Палестины государством и что может происходить далее с этим процессом, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
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