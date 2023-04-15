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Макрон підписав закон про скандальну пенсійну реформу

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення віку виходу на пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Таким чином Макрон вчергове відхилив заклики профспілок, які просили президента не ставити підпис після того, як вчора Конституційна рада Франції затвердила підвищення пенсійного віку до 64 років. Французький уряд зазначав, що впровадження реформи необхідне для того, аби не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Зазначимо, що у Франції кілька місяців проходили масові протести проти пенсійної реформи. Останні з них відбулися у п'ятницю після рішення Конституційної ради. Зокрема, у місті Ренн група мітингувальників підпалила поліцейський відділок.

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ФранціяЕммануель МакронПенсійна реформа