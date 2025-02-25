Макрон убеждал Трампа вести торговую войну с Китаем, а не с Европой

Президент Франции Эмануэль Макрон во время визита в США посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не начинать торговую войну с Европой. Вместо этого он призвал сосредоточиться на Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Да ладно, вы не можете одновременно вести торговую войну с Китаем и Европой. Надеюсь, убедил его", - рассказал Макрон в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом.

По словам президента Франции, приоритетом Вашингтона сейчас является "введение тарифов против Китая". По его мнению, одновременная торговая война с Европой противоречит интересам США.

"Я надеюсь, что убедил его (Дональда Трампа - ред.) в отношении тарифов и торговли. Я сказал ему: очень важно, чтобы он не вводил новые пошлины", - добавил Макрон.

Пошлины в размере 25%

Издание добавляет, что в начале февраля Трамп предложил ввести пошлины в размере 25% на широкий спектр импортных товаров, в частности из Европы. Американский президент также пригрозил "зеркальными" тарифами в ответ на ряд регуляторных ограничений и налогов, которые Вашингтон считает дискриминационными. В частности, речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС), который взимается в большинстве стран мира.

Во время встречи в Вашингтоне Макрон пытался убедить Трампа не вводить эти пошлины. Он подчеркнул, что Европа не делала ничего, что могло бы оправдать ответ США.

"НДС - это не тариф, и я ему это объяснил. Мы не вводили пошлины против США", - сказал Трампу Макрон.

Французский президент также дал понять Трампу, что Европа не сможет увеличить расходы на оборону, как того требуют США, в случае торговой войны.

Визит в США

Напомним, визит Макрона в Белый дом состоялся в понедельник, 24 февраля. Макрон полетел в Вашингтон, чтобы обсудить перспективы завершения войны России против Украины на фоне резких разногласий между США и Европой о том, как действовать дальше.