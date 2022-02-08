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Макрон о переговорах с Путиным: ближайшие дни будут решающими

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Москва, Вторник 08 февраля 2022 01:01
Макрон о переговорах с Путиным: ближайшие дни будут решающими Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины. Ближайшие дни станут решающими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон заявил о необходимости "поработать, чтобы избежать эскалации". Напряженность "продолжает расти".

"И это увеличивает риск дестабилизации. А это не в чьих интересах. Ни россияне, ни европейцы не хотят хаоса после того, как все пострадали от пандемии. Поэтому нам нужно договориться о конкретных мерах, чтобы добиться деэскалации. Мы об этом сегодня говорили и в ближайшие недели это должно быть подтверждено", - заявил президент.

Он отметил, что это будет зависеть от переговоров с США, НАТО с ЕС, а также от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник.

"Путин сказал, что готов следовать этой логике, чтобы было равновесие в этих инициативах. В том числе был задан вопрос территориальной целостности Украины. В ближайшие дни будут решающими. И эти дискуссии будут этому способствовать", - сказал президент.

Напомним, на переговорах с Макроном, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали требования Москвы по "гарантиям безопасности". По мнению российского президента, политика открытых дверей Альянса "достаточно вольная".

Ранее Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все повели себя "ответственно". И также подчеркнул необходимость диалога, выразив предположение, что встреча может "открыть путь к деэскалации".

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