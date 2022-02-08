Макрон про переговори з Путіним: найближчі дні будуть вирішальними

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Макрон заявив про необхідність "попрацювати, щоб уникнути ескалації". Напруженість "продовжує зростати".

"І це збільшує ризик дестабілізації. А це не в чиїх інтересах. Ні росіяни, ні європейці не хочуть хаосу після того, як всі постраждали від пандемії. Тому нам потрібно домовитися про конкретні заходи, щоб домогтися деескалації. Ми про це сьогодні говорили і в найближчі тижні це має бути підтверджено", - заявив президент.

Він зазначив, що це буде залежати від переговорів з США, НАТО з ЄС, а також від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок.

"Путін сказав, що готовий слідувати цій логіці, щоб була рівновага в цих ініціативах. У тому числі було поставлено питання територіальної цілісності України. Найближчими днями будуть вирішальними. І ці дискусії будуть цьому сприяти", - сказав президент.