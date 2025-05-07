Макрон оцінив, чи дотримуватиметься Росія "триденного перемир'я"

Російські "перемир'я"

Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки (США) проводили окремі переговори як з Україною, так і з Росією, прагнучи досягти врегулювання війни. У рамках діалогу з українською стороною Вашингтон запропонував запровадження повного припинення вогню, на що Київ одразу погодився. Водночас у Москві почали висувати власні вимоги.

Після цього Російська Федерація (РФ) ініціювала кілька так званих "перемир’їв", однак жодне з них нею не було дотримано.

Нещодавно Путін оголосив тимчасове "перемир’я", нібито з гуманітарною метою у період з 8 до 11 травня. Як відзначав президент Володимир Зеленський, Київ готовий підтримати припинення вогню, якщо країна-терорист Росія відповість дзеркально.

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