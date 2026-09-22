Макрон оголосив про посилення ППО України радарами та перехоплювачами

Нова допомога для ППО

Після розмови із президентом України Володимиром Зеленським Макрон заявив про підписання відповідного контракту. При цьому французький лідер не уточнив кількість радарів та перехоплювачів, а також терміни їх постачання.

За словами Макрона, посилення української ППО необхідне на тлі російських атак з енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що такі удари створюють загрозу для мільйонів українських сімей, які можуть залишитись без опалення та електрики.

Зеленський після зустрічі повідомив, що Україна також готова забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей у рамках позики ЄС.

Крім того, Україна та партнери продовжують роботу над можливістю виробляти системи SAMP/T та ракети до них безпосередньо на українській території. За словами Зеленського, сторони також працюють над спільною антибалістичною програмою FREYJA та розраховують отримати перші результати вже цього року.

Французький президент також заявив, що його країна підтримуватиме Україну в зимовий період. Крім того, до цієї роботи планують залучити енергетичний формат G7.

Макрон обговорив підтримку з Трампом

Окремо Макрон повідомив, що обговорив підтримку України з президентом США Дональдом Трампом. Серед питань також були перспектива енергетичного перемир'я та можливий мораторій у Чорному морі.

Франція підтримує ці ініціативи, проте про досягнуту домовленість щодо їх запровадження Макрон не заявив.

Він наголосив, що відповідні питання мають стати частиною подальших переговорів, які, за його словами, мають призвести до справедливого та сталого світу.