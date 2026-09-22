Макрон объявил об усилении ПВО Украины радарами и перехватчиками

Новая помощь для ПВО

После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон заявил о подписании соответствующего контракта. При этом французский лидер не уточнил количество радаров и перехватчиков, а также сроки их поставки.

По словам Макрона, усиление украинской ПВО необходимо на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что такие удары создают угрозу для миллионов украинских семей, которые могут остаться без отопления и электричества.

Зеленский после встречи сообщил, что Украина также готова обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.

Кроме того, Украина и партнеры продолжают работу над возможностью производить системы SAMP/T и ракеты к ним непосредственно на украинской территории. По словам Зеленского, стороны также работают над совместной антибаллистической программой FREYJA и рассчитывают получить первые результаты уже в этом году.

Французский президент также заявил, что его страна будет поддерживать Украину в зимний период. Кроме того, к этой работе планируют привлечь энергетический формат G7.

Макрон обсудил поддержку с Трампом

Отдельно Макрон сообщил, что обсудил поддержку Украины с президентом США Дональдом Трампом. Среди вопросов также были перспектива энергетического перемирия и возможный мораторий в Черном море.

Франция поддерживает эти инициативы, однако о достигнутой договоренности по их введению Макрон не заявил.

Он подчеркнул, что соответствующие вопросы должны стать частью дальнейших переговоров, которые, по его словам, должны привести к справедливому и устойчивому миру.