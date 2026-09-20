Макрон жорстко відповів на провокацію Трампа щодо територій Франції

Сен-П'єр і Мікелон у Північній Атлантиці - це території Франції, тому зазіхання президента США Дональда Трампа не мають жодного права на існування.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Макрон публічно поставив Трампа на місце

Глава республіки відреагував на карту, опубліковану президентом США Дональдом Трампом - на ній Сен-П'єр і Мікелон позначено прапором Сполучених Штатів.

"Тут немає про що дискутувати", - заявив Макрон після прибуття на архіпелаг.

Французький президент також зазначив, що Париж не збирається постійно повторювати очевидні речі лише через "дивні ідеї" або заяви інших політиків.

"Ми не будемо повторювати це щоранку лише тому, що хтось має дивні ідеї або говорить дивні речі", - жорстко зазначив Макрон.

Відомо, що французький лідер перебуватиме на Сен-П'єрі та Мікелоні протягом двох днів.

Це візит має виразний геополітичний характер, оскільки архіпелаг розташований за кілька кілометрів від узбережжя Канади та неподалік від Гренландії, яка останнім часом стала важливим стратегічним центром в Арктиці.

Макрон зустрінеться з прем'єром Канади

20 вересня Макрон прийме на Сен-П'єрі прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Це буде перший в історії архіпелагу візит канадського прем'єра.

"Це надсилає сильний сигнал", - наголосив французький президент.

Його слова прозвучали на тлі заяв Трампа про американські інтереси в регіоні. Президент США раніше неодноразово говорив про можливість анексії Канади, водночас між Вашингтоном та Оттавою триває напружене торговельне протистояння.

Окремо Макрон прокоментував ситуацію навколо Гренландії. Напередодні Трамп уклав із Данією угоду про "безпеку" автономної території, яка входить до складу Данського королівства.

"Данський суверенітет поважається, міжнародне право поважається (...) усе, що сприяє деескалації, є хорошою річчю", - заявив Макрон.