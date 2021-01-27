Макрон обсуждает с министрами введение третьего локдауна во Франции

Сегодня, 27 января, президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с французскими министрами. Они обсуждают введение третьего локдауна в стране.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, спекуляции относительно третьего локдауна распространяются во Франции с тех пор, как Journal du Dimanche, газета, которую правительство часто использует для представления новой политики или идей, опубликовала передовицу о неизбежности нового жесткого карантина.

Глава консультативного научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси также ранее заявлял, что третий локдаун во Франции вероятно введут. По его словам, эта неделя является ключевой для принятия решений.

Отмечается, что введение нового карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции "британского" и "африканского" штаммов коронавируса.

Напомним, правительство Франции не позволило ресторанам открыться 20 января, как планировалось ранее. Они будут закрытыми еще несколько недель в связи с увеличением количества новых случаев COVID.

Кроме того, во Франции с 16 января действует комендантский час. Также правительство ужесточило условия въезда для иностранцев.