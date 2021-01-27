Макрон обговорює з міністрами введення третього локдауну у Франції

Сьогодні, 27 січня, президент Франції Еммануель Макрон проводить зустріч з французькими міністрами. Вони обговорюють запровадження третього локдауну в країні.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, спекуляції щодо третього локдауну поширюються у Франції відтоді, як Journal du Dimanche, газета, яку уряд часто використовує для представлення нової політики або ідей, опублікувала передовицю про неминучість нового жорсткого карантину.

Глава консультативної наукової ради Франції Жан-Франсуа Дельфрессі також раніше заявляв, що третій локдаун у Франції вірогідно введуть. За його словами, цей тиждень ключовий для прийняття рішень.

Зазначається, що введення нового карантину пов'язано зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" і "африканського" штамів коронавірусу.

Нагадаємо, уряд Франції не дозволив ресторанам відкритися 20 січня, як планувалося раніше. Вони будуть закритими ще кілька тижнів у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків COVID.

Крім того, у Франції з 16 січня діє комендантська година. Також уряд посилив умови в'їзду для іноземців.