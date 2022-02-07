Макрон обсудил Украину с Байденом перед визитом в Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 6 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Основной темой беседы двух лидеров стало обсуждение ситуации на границе Украины с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Оба лидера обсудили дипломатические усилия, а также усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание сил РФ около границ с Украиной", - отмечается в сообщении.
Белый дом сообщает, что Байден и Макрон "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины". Кроме того, президенты двух стран выразили готовность продолжить консультации с союзниками и партнерами.
Ранее мы писали, что Макрон призвал Путина и Зеленского ускорить мирный процесс по Донбассу.
Кроме того, мы сообщали, что Макрон приедет в Россию, а потом в Украину.