Макрон обсудил с Трампом ситуацию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом обсудил ситуацию на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, лидеры государств провели телефонный разговор после того, как в результате атаки на американскую военную базу в Сирии пострадали двое французских военных.

"Франция и Соединенные Штаты имеют общие опасения и будут тесно координировать свои действия в ближайшие дни", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кроме того, французский президент отметил необходимость попробовать положить конец военной операции Турции против вооруженных формирований курдов на северо-востоке Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии под обстрел попала военная база Соединенных Штатов Америки, которая находилась вблизи города Кобани. В результате атаки пострадали семеро военнослужащих, в частности двое французов. Вашингтон обвинил в атаке Турцию, ведь ее войска наносили удары по позициям курдов неподалеку Кобани.

Также РБК-Украина писало, что Турция совместно с силами сирийской оппозиции захватила город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Рас-эль-Айн является ключевым населенным пунктом в турецкой военной операции против курдов.