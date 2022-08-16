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Макрон обсудил по телефону с премьер-министром Индии войну в Украине: о чем говорили

Новина українською →
Париж, Вторник 16 августа 2022 23:42
Макрон обсудил по телефону с премьер-министром Индии войну в Украине: о чем говорили Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Политики договорились работать вместе, чтобы способствовать скорейшему окончанию войны в Украине. Также Макрон и Моди выразили обеспокоенность серьезными рисками российского вторжения для глобальной продовольственной безопасности.

Кроме того, в ходе диалога обсуждались перспективные проекты сотрудничества в области обороны и атомной энергетики между двумя странами.

Напомним, сегодня также состоялся телефонный разговор Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого лидер Франции поддержал скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Предыдущий диалог двух президентов 1 августа длился полтора часа. Главы государств затронули проблематику военных преступлений, которые РФ продолжает совершать в Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против страны-агрессора.

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