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Макрон назвал РПЦ жертвой Кремля. Украина сделала важное уточнение

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Киев, Понедельник 24 октября 2022 20:59
Макрон назвал РПЦ жертвой Кремля. Украина сделала важное уточнение Фото: постпред Украины при ООН Сергей Кислица (flickr com unisgeneva)
Автор: Юлия Бойко

Украинская сторона считает Российскую православную церковь (РПЦ) не политической жертвой Кремля, а составной частью преступного российского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы.

"Макрон заявил, что Русская православная церковь позволяет манипулировать собой, чтобы оправдать войну в Украине, и призвал ее сопротивляться такому давлению. Важное уточнение - не манипулируемая, а составная часть криминального режима", - отметил он.

Отметим, сегодня французский президент заявил, что российские власти манипулируют православной церковью, чтобы оправдать войну в Украине.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддерживает российское вторжение в Украину, это привело к тому, что некоторые поместные церкви разорвали связи с РПЦ. Однако в отношении Кирилла санкции до сих пор не введены.

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ООН РПЦ Эммануэль Макрон
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