Макрон назвав елементи стримування Росії після початку перемир’я
Партнери України працюватимуть над новою системою гарантій безпеки, яка стримуватиме Росію від подальшої агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французького президента Еммануеля Макрона на пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих".
Макрон назвав два ключові елементи стримування Росії після початку перемир’я. За його словами, першим "ешелоном" оборони стане сама українська армія.
"Яка саме це модель має бути. Підготовка українських військових, посилення. Це була колективна рефлексія на рівні генштабів, але тепер всі країни коаліції підключилися в це обговорення", - пояснив він.
Другим рівнем, за словами Макрона, має стати система гарантій та стримування, над якою зараз працюють військові союзників.
"Ми зараз продовжуємо на рівні військових обговорення як ми бачимо це розгортання (контингентів - ред.), внесок кожного з нас, як розбудувати ці гарантії в довгостроковій перспективі", - додав він.
Та зауважив, що нині всі партнери України прагнуть до того, щоб з понеділка почався режим припинення вогню.
"Далі ми могли запровадити такі гарантії, які б допомогли стримати Росію від подальшої агресії", - підсумував він.
Перемир'я має початись в понеділок, 12 травня
У понеділок, 12 травня, має розпочатися новий етап перемир’я між Україною та Росією. Ініціатива передбачає повне припинення вогню на суші, морі та в повітрі щонайменше на 30 днів.
Зауважимо, що сьогодні, 10 травня, до Києва прибули лідери так званої "коаліції рішучих", які провели перемовини з українським керівництвом, а згодом вийшли на прямий зв'язок із президентом США Дональдом Трампом.
За результатами цих переговорів Росії встановили чіткий дедлайн - погодитися на припинення бойових дій до понеділка.
Нагадаємо, що ЗМІ дізнались деталі документа в якому Україна, США та ЄС сформували список умов для російського диктатора Володимира Путіна.
Варто зауважити, що раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що режим тиші має стартувати 12 травня. Водночас він розповів, що чекає на Росію в разі відмови від безумовного припинення вогню.
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