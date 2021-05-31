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Макрон назвал слежку США за политиками ЕС неприемлемой между союзниками

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прослушивание телефонных разговоров союзников неприемлемо. Париж потребовал от Дании и США объяснений по этому вопросу.

Об этом Макрон заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров.

"Это неприемлемо среди союзников", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Париж привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. "Между нами нет места подозрениям. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений", - добавил французский президент.

Ранее появилась информация, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками.

Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.

Отметим, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.

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Новости Украины ФранцияСоединенные Штаты АмерикипрослушкаАнгела Меркель