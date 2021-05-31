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Франция считает серьезным проступком возможную слежку США за Меркель и Штайнмайером

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Париж, Понедельник 31 мая 2021 13:03
Франция считает серьезным проступком возможную слежку США за Меркель и Штайнмайером Фото: госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон (flickr com francediplomatie)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Франции отреагировали на информацию о возможной слежке США за канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим главой МИД (нынешним президентом) ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Они считают это серьезным проступком.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, сообщает Le Figaro.

По его словам, эту информацию будут проверять.

"Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - сказал Бон.

Ранее появилась информация, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками.

Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.

Напомним, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.

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