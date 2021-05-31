Макрон назвав стеження США за політиками ЄС неприйнятним між союзниками

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що прослуховування телефонних розмов союзників неприйнятно . Париж зажадав від Данії і США пояснень з цього питання.

Про це Макрон заявив у ході спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками засідання франко-німецької Ради Міністрів.

Він підкреслив, що Париж прихильній довірі, яка об'єднує європейців і американців. "Між нами немає місця підозрам. Ми очікуємо, що наші данські та американські партнери нададуть повну інформацію в контексті цих викриттів", - додав французький президент.

"Це неприйнятно серед союзників", - сказав Макрон.

Раніше з'явилася інформація, що данські спецслужби допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США слідкувати за європейськими політиками.

Скандал почався ще в 2013 році, коли тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості главі данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.

Відзначити, Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів. Сноуден живе в Росії з того часу, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами.