Макрон назвал премьера Польши "антисемитом" из-за критики его разговоров с Путиным

Президент Франции Эмануэль Макрон отреагировал на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который раскритиковал его за разговоры с Владимиром Путиным. Он назвал польского политика "ультраправым антисемитом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Отмечается, что глава правительства Польши сравнил телефонные разговоры Макрона и Путина с переговорами с Гитлером.

В свою очередь президент Франции в комментарии СМИ обвинил политика во вмешательстве в избирательную компанию и назвал Моравецкого "ультраправым антисемитом, который запрещает ЛГБТ".

Стоит отметить, что завтра во Франции состоится первый тур президентских выборов. Главной оппоненткой Макрона является представитель ультраправых, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Макрон уверен, что Моравецкий пытается помочь его конкурентке.

Однако спикер правительства Польши заявил, что премьер никогда не поддерживал антисемитизм.