Макрон назвав прем'єра Польщі "антисемітом" через критику його розмов із Путіним
Президент Франції Емануель Макрон відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який розкритикував його за розмови з Володимиром Путіним. Він назвав польського політика "ультраправим антисемітом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначається, що очільник уряду Польщі порівняв телефонні розмови Макрона та Путіна з переговорами з Гітлером.
Своєю чергою президент Франції у коментарі ЗМІ звинуватив політика у втручанні у виборчу компанію та назвав Моравецького "ультраправим антисемітом, який забороняє ЛГБТ".
Варто зазначити, що завтра у Франції відбудеться перший тур президентських виборів. Головною опоненткою Макрона є представниця ультраправих, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Макрон впевнений, що Моравецький намагається допомогти його конкурентці.
Проте речник уряду Польщі заявив, що прем'єр ніколи не підтримував антисемітизм.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Матеуш Моравецький публічно розкритикував лідера Франції, а також порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.
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