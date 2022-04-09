Макрон назвав прем'єра Польщі "антисемітом" через критику його розмов із Путіним

Президент Франції Емануель Макрон відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який розкритикував його за розмови з Володимиром Путіним. Він назвав польського політика "ультраправим антисемітом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначається, що очільник уряду Польщі порівняв телефонні розмови Макрона та Путіна з переговорами з Гітлером.

Своєю чергою президент Франції у коментарі ЗМІ звинуватив політика у втручанні у виборчу компанію та назвав Моравецького "ультраправим антисемітом, який забороняє ЛГБТ".

Варто зазначити, що завтра у Франції відбудеться перший тур президентських виборів. Головною опоненткою Макрона є представниця ультраправих, лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Макрон впевнений, що Моравецький намагається допомогти його конкурентці.

Проте речник уряду Польщі заявив, що прем'єр ніколи не підтримував антисемітизм.