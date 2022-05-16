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Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Фото: новый премьер-министр Франции Элизабет Борн (lesechos.fr)
Автор: РБК-Украина

Бывший министр труда Элизабет Борн была назначена новым премьер-министром Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Республики Эммануэль Макрон назначил госпожу Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать новое правительство", - говорится в сообщении.

Элизабет Борн стала второй женщиной, которая заняла пост премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала эту должность в течении 11 месяцев.

Стоит заметить, что Элизабет Борн занимала руководящие должности в правительстве еще с 2017 года.

Напомним, слухи о том, что Элизабет Борн станет новым премьером Франции появились еще сегодня, 16 мая, днем.

Также мы писали, что премьер-министр Франции Жан Кастекс сегодня, 16 мая 2022 года, подал заявление об отставке. Решение связано с тем, что президент Эммануэль Макрон готовит кадровые перестановки в правительстве.

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ФранцияЭммануэль Макрон