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Макрон наступного тижня відвідає Німеччину, щоб обговорити питання безпеки України

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня планує відвідати Німеччину, щоб обговорити питання гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Макрон має намір вирушити до Німеччини наступного вівторка, оскільки він тісно співпрацює з країною у питанні гарантій безпеки для України.

Про свій візит президент Франції оголосив у четвер, 1 червня, на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, офіційні особи України закликають Захід до формування гарантій безпеки для нашої країни на тлі повномасштабної війни з Росією. Вони, як стверджують українські чиновники, потрібні для того, щоб забезпечити захист на період до вступу України до НАТО.

При цьому влада нашої країни очікує, що певних домовленостей щодо гарантій безпеки вдасться досягти на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

У ЄС уже запропонували гарантії безпеки для України у вигляді обіцянки надавати необхідне озброєння.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон закликав Захід створити надійні гарантії безпеки для України, оскільки вона продовжує протистояти російській агресії.

До того ж Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі.

Своєю чергою НАТО намагається сформувати нову модель відносин з Україною. Альянс розглядає декілька варіантів гарантій безпеки та схожих механізмів.

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ФранціяЕммануель МакронВійна Росії проти України